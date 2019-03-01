В Пермской ТПП кадровые изменения

1 марта президент Пермской ТПП Олег Жданов подписал приказ о назначении Вячеслава Белова вице-президентом Союза «Пермская торгово-промышленная палата». Его зона ответственности: защита интересов бизнеса, в том числе контроль оказания юридических услуг и проведения экономических, бухгалтерских и финансовых экспертиз, развитие институтов досудебного регулирования, включая проработку вопроса открытия в Перми отделения Международного коммерческого арбитражного суда, взаимодействие с членами Палаты.