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В Перми в детской поликлинике на ул. Лебедева произошел пожар
Сегодня в Перми в детской поликлинике на улице Лебедева произошло возгорание. Как сообщили в краевом минздраве, в медучреждении произошел скачок напряжения, из-за чего загорелась тепловая завеса в тамбуре.
- Главный вход был закрыт, людей эвакуировали через запасной выход. Возгорание и задымление ликвидировали, поликлиника работает в обычном режиме, - цитирует "Комсомольская правда в Перми" пресс-службу минздрава.
Во время инцидента в поликлинике не сработала система оповещения - по данному факту ведется проверка.
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