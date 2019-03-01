В Перми в детской поликлинике на ул. Лебедева произошел пожар

Сегодня в Перми в детской поликлинике на улице Лебедева произошло возгорание. Как сообщили в краевом минздраве, в медучреждении произошел скачок напряжения, из-за чего загорелась тепловая завеса в тамбуре.

- Главный вход был закрыт, людей эвакуировали через запасной выход. Возгорание и задымление ликвидировали, поликлиника работает в обычном режиме, - цитирует "Комсомольская правда в Перми" пресс-службу минздрава.



Во время инцидента в поликлинике не сработала система оповещения - по данному факту ведется проверка.