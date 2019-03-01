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Генпрокуратура проведет «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском крае
С 4 по 6 марта 2019 года управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе будет проводиться горячая линия по вопросам соблюдения законности при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья в Пермском крае.
В указанный период прием звонков будет осуществляться по телефону (831) 278-45-24 с 11 до 18 часов.
Граждане могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, необоснованном начислении взносов за капитальный ремонт, о длительном непризнании домов аварийными, о нарушении сроков расселения аварийных домов, о расселении в дома ненадлежащего качества и о других нарушениях при осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья.
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