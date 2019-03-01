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«Десант Прикамья» отправился в территории региона
Сегодня в Перми стартовала молодёжная патриотическая акция «Десант Прикамья»! 200 ребят из студенческих отрядов отправились в 8 муниципальных районов региона, для проведения социальной работы. В программе акции предусмотрены мастер-классы для школьников и профориентационные встречи, проведение адресной помощи пожилым людям, спортивные и культурные мероприятия, патриотические акции. 8 отрядов сформированы из студентов 17 учебных заведений Пермского края, кроме того участниками акции стали гости из Алтайского края и Вологодской области. С собой студенты везут раздаточный материал учебных заведений, который поможет школьникам из районов края определиться с будущей профессией.
Это уже пятый «Десант Прикамья». В этом году акцию принимают Большесосновский, Красновишерский Октябрьский, Пермский, Чердынский муниципальные районы, а также Соликамск, Лысьва и Кудымкар.
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