Ожидание транспорта в микрорайоне Садовый сократится с 7 до 1 минуты

С жителями Мотовилихинского района Перми обсудили проект новой маршрутной сети. Напомним, ее главные цели - повышение скорости передвижения пассажиров за счет сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта.

Так, в Мотовилихе появится новый маршрут №11 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» для обеспечения связей с улицами Стахановская, Чкалова, Старцева.

Планируется, что маршрут №26 будет следовать без заезда на площадь Дружбы, а маршрут №38 «Микрорайон Гарцы – улица Ушинского» – без заезда в микрорайон Архиерейка для сокращения времени поездки. При этом все транспортные связи между микрорайонами сохранятся. Автобусные маршруты №1, №16 и №27 будут следовать без изменений.

Также планируется изменение конечных пунктов автобусов №18 «Пермский военный институт – улица 1905 года», №33 «Микрорайон Костарево – город Сердца», №68 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый», №75 «Микрорайон Соболи – Комсомольская площадь».

Маршрут №67 будет следовать сообщением «Микрорайон Парковый – микрорайон Архиерейка» по улицам Екатерининская/Луначарского и Макаренко. Также будет перенаправлен маршрут №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» на улицы Революции и Лебедева. Маршрут №4 планируется заменить маршрутом №19 «Микрорайон Садовый – улица Власова» с интервалом движения 4 минуты.

В результате реализации проекта ожидание транспорта, например, в микрорайоне Садовый с 7 минут сократится до 1 минуты, в микрорайоне Ива ожидание составит 5 минут вместо 16 минут за счет возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей бесплатной пересадкой вместо длительного ожидания конкретного маршрута.

В мэрии Перми подчеркнули, что все изменения будут внедряться поэтапно и только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой.

4 марта в 18:00 проект новой маршрутной сети представят жителям Свердловского района. Встреча состоится встреча в здании администрации Свердловского района (улица Сибирская, 58). 5 марта в 18:00 обсуждение проекта маршрутной сети пройдет с жителями Ленинского района в общественном центре (улица Монастырская, 96).

Ранее обсуждения новой маршрутной сети уже прошли с жителями Дзержинского, Индустриального и Кировского районов и 10 микрорайонами Мотовилихи и Орджоникидзевского района.