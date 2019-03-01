Житель Прикамья убил собутыльника и уснул

В Александровском районе следователи расследуют убийство, совершенное 23 февраля в поселке Карьер-Известняк. Обвинение предъявлено 56-летнему местному жителю. Как сообщили в региональном следственном управлении, вечером 23 февраля обвиняемый совместно распивал спиртные напитки в квартире 47-летнего жителя посёлка. Во время распития алкоголя на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему, сидящему за столом, два удара ножом в грудную клетку. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого злоумышленник лёг спать, а по утру проснувшись, вызвал сотрудников правоохранительных органов и выдвинул версию, что убийство было совершено неустановленным лицом, пока он спал. Не смотря на это следственно-оперативной группе удалось найти улики, изобличающие обвиняемого. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.