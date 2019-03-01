В Перми прокуратура проверяет уборку снега с крыш. Прокурорами районов города организованы ежедневые объезды поднадзорных территорий, с целью выявления ненадлежащей работы управляющих компаний. В связи с повышением температуры атмосферного воздуха возросла угроза схода с крыш зданий льда и снега. За последнюю неделю прокурорами выявлено более 190 зданий, со скоплением снега и наледи на крышах. В целях устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 46 представлений руководителям таких управляющих компаний как УК «Сторм», ООО «Некст», УК «Техкомфорт», УК «Свой дом», УК «Профиградсервис». В результате принятых мер уже 102 здания приведены в нормативное состояние. По фактам травмирования граждан при сходе наледи и снега организованы доследственные проверки, будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействиям) ответственных лиц - сообщили в прокуратуре Пермского края.

Напомним, в феврале уже было зафиксировано несколько случаев травмирования горожан в результате схода снега и льда с крыш зданий.