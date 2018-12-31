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В 21:30 закроют движение транспорта на площади перед Театром-Театром
Сегодня с 21:30 до 05:00 1 января временно будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:
- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,
- улица Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.
С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.
Кроме того, с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января будет запрещена парковка автомобилей по:
- улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,
- улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,
- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.
Возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, а также будут работать эвакуаторы.
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