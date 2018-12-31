В 21:30 закроют движение транспорта на площади перед Театром-Театром

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Сегодня с 21:30 до 05:00 1 января временно будет перекрыто движение транспорта, за исключением трамваев, на следующих участках:

- улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова,

- улица Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

Кроме того, с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января будет запрещена парковка автомобилей по:

- улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова,

- улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

- нечетной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.

Возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, а также будут работать эвакуаторы.  

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.12.2018 в 19:31 в рубрике - Новости T7-inform

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← Застрял в 90-х: «смотрящего» за Чайковским будут судить

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