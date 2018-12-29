Застрял в 90-х: «смотрящего» за Чайковским будут судить

(источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю)

В главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении в отношении четырех жителей Чайковского. По данным «Коммерсант-Прикамье», одним из них является «смотрящий» за Чайковским Вячеслав К. Он и еще трое местных жителей обвиняются в вымогательстве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Следствием установлено, что мужчина 1960 года рождения, обладая определенным авторитетом в уголовно-преступной среде, совместно с троими подельниками 1984, 1987 и 1991 годов рождения вымогали 600 тыс. рублей у местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.



В мае текущего года злоумышленники на автомобиле приехали к офису бизнесмена, под предлогом разговора в уединенном месте усади его в машину и привезли в гараж. Там, угрожая расправой и применяя физическую силу, потребовали у него деньги. Мужчина попросил у вымогателей время для поиска необходимой суммы. Спустя сутки они вновь приехали к офису гражданина, высказали в его адрес угрозы, и уехали.

В этот же день сотрудниками отдела по противодействию организованной преступности УУР ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии Вячеслав К. и его предполагаемые подельники были задержаны. В настоящее время трем гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их подельнику - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.