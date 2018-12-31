Губернатор поздравил жителей Пермского края с Новым годом

Уважаемые жители Пермского края, дорогие друзья!

Закончился 2018 год. Каждый из нас многое сделал, чтобы жизнь в Пермском крае стала лучше. Мы вместе решали вопросы, которые волнуют всех. Вместе гордились успехами земляков и проходили испытания, поддерживая друг друга. И где-то глубоко в душе ждали самого любимого и семейного праздника – Нового года.

Для детей – это елка, подарки, каникулы. Для взрослых – возможность хоть на время забыть о заботах и провести время с родными и друзьями. Это время, когда становятся нарядней наши города, деревни и поселки, когда все мы верим, что впереди только хорошие, счастливые события, и все перемены – к лучшему. Одни мечтают создать семью, радоваться рождению ребенка. Другие – закончить университет, получить хорошую работу. Третьи – переехать в новый дом, добиться успеха в любимом деле, совершить много доброго и полезного для окружающих. Из таких личных событий и достижений каждого складывается жизнь нашего родного Пермского края.

От свей души желаю, чтобы следующий год оправдал ваши ожидания, потому что все получается и сбывается тогда, когда мы делаем счастливыми тех, кого любим и кем дорожим. Это простое, понятное всем желание дает нам сил для новых свершений. Я желаю вам успехов и счастья, пусть уютными и гостеприимными будут ваши дома, пусть дети вас радуют, а родители – будут здоровы и окружены заботой.

С Новым годом! С новым счастьем!

Губернатор Пермского края

Максим Решетников