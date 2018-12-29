На двух перекрестках улицы Ленина запретят левый поворот

В Перми на пересечении улиц Ленина и Борчанинова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской. На пересечении улиц Ленина и Крисанова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Пермской. Нововведения начнут действовать с 30 декабря. Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении организации дорожного движения на перекрестках было принято для снижения числа ДТП.

Позднее, в феврале 2019 года после того, как жители города привыкнут к изменениям в организации движения, планируется ввести фазы «отсечек» для совершения разрешенных левых поворотов на данных перекрестках. То есть, светофоры будут настроены таким образом, чтобы разделить по времени маневры транспорта. Ранее на пересечении улиц Ленина и Плеханова был запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской и введена фаза «отсечки» для совершения разрешенного левого поворота в сторону улицы Пермской.