При строительстве дома на Кировоградской обнаружены нарушения
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении председателя жилищно-строительного кооператива за злоупотребление полномочиями. Прокуратура Кировского района совместно с сотрудниками региональных налоговой инспекции и госстройнадзора выявили нарушения при расходовании денежных средств участников долевого строительства. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, председатель правления застройщика ЖСК «Правый берег», являясь одновременно директором Генерального подрядчика - ООО «А-Технология» при строительстве многоквартирного дома по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 68а, злоупотребляя занимаемым положением, незаконно распорядился суммой в размере более 37 млн. рублей.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что гендиректор, действуя как физическое лицо, приобрел у юридических лиц векселя с целью предъявления их в дальнейшем в зачет якобы ранее оплаченных работ и товаров, используемых для строительства дома. Данные ценные бумаги он передал в кооператив, получив за них наличные денежные средства в общей сумме 37 млн. рублей.
Однако в действительности организации-векселедатели являлись номинальными «фирмами-однодневками», акты передачи векселей - фиктивными, а расчет за материалы и строительный персонал не требовался.
В итоге, денежные средства, полученные председателем правления из кассы ЖСК «Правый берег», были использованы не по целевому назначению - не для целей возведения жилого объекта.
Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения в отношении председателя правления застройщика ЖСК «Правый берег» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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