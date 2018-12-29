Новогодняя программа на эспланаде начнется в 23:30

Главная ночь года в Перми будет отмечаться в ледовом городке на эспланаде на площади у Театра-Театра. Здесь 31 декабря для жителей города будет представлена праздничная шоу-программа, которая начнется в 23:30 и продлится до 04:00. В ней будут задействованы пермские артисты, музыкальные и танцевальные группы, а также театр огня «Игры пламени». Зрителей программы ждут два праздничных фейерверка – трехминутный в 00:00 и пятиминутный в 02:00, а также новинка этого года – световое шоу, которое представят около 01:40 и 02:55. С 03:00 до 04:00 состоится новогодний open-air, организованный одной из радиостанций. Вход на эспланаду – свободный. Увидеть фейерверки можно будет в 00:00 и 02:00. Встретить Новый год можно будет и на катке возле монумента «Героям фронта и тыла», чтобы отметить праздник на коньках.

