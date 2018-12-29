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В Перми приставы опечатали частный детский сад

детский сад

В Перми приставы приостановили работу частного детского сада расположенного в жилом доме на ул. Подводников, 13. С таким требованием в суд обратились представители Роспотребнадзора, которые нашли нарушения в деятельности учреждения. Сотрудники ФССП выехали в частный сад, предпринимательница оказалась на месте и была лично ознакомлена с необходимыми документами. Деятельности судебных приставов женщина не препятствовала, более того будучи осведомленной о принятом судом решении, заранее позаботилась о том, чтобы ни сотрудников, ни воспитанников в помещении не было, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю. Входные двери детского сада опечатаны на 30 суток. В течение этого времени судебные приставы будут выходить по адресу, чтобы удостовериться в отсутствии посетителей и сохранности наложенных пломб.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.12.2018 в 12:17 в рубрике - Новости T7-inform

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