В Перми приставы опечатали частный детский сад

В Перми приставы приостановили работу частного детского сада расположенного в жилом доме на ул. Подводников, 13. С таким требованием в суд обратились представители Роспотребнадзора, которые нашли нарушения в деятельности учреждения. Сотрудники ФССП выехали в частный сад, предпринимательница оказалась на месте и была лично ознакомлена с необходимыми документами. Деятельности судебных приставов женщина не препятствовала, более того будучи осведомленной о принятом судом решении, заранее позаботилась о том, чтобы ни сотрудников, ни воспитанников в помещении не было, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю. Входные двери детского сада опечатаны на 30 суток. В течение этого времени судебные приставы будут выходить по адресу, чтобы удостовериться в отсутствии посетителей и сохранности наложенных пломб.