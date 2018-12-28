Следователи поздравили воспитанников детских учреждений с наступающим Новым годом

(фото: пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю)

Сотрудники регионального следственного управления поздравили воспитанников подшефных детских учреждений с наступающим Новым годом. В частности, следователи посетили «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска». Для его воспитанников устроили увлекательное новогоднее представление и творческий конкурс «Капризы Деда Мороза». Сотрудники следственного управления и представители ветеранской организации привезли своим подопечным новогодние подарки: большую искусственную ель, декоративные предметы интерьера, детскую беговую дорожку, шведскую стенку, степпер, сладости. «Детский дом» Краснокамска уже много лет является подшефным учреждением регионального следственного управления. Помощь таким организациям стала доброй традицией для следователей Прикамья. Так, например, два года назад воспитанники Пешнигортского детского дома получили в подарок от следственного управления автомобиль «ВАЗ-2109», купленный на средства, собранные сотрудниками. Благодаря этому, в детском доме работает кружок «Автодело», на занятиях в котором ребята учатся ездить на автомобилях, а также обслуживать и ремонтировать их.