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Новая телебашня украсит вечернюю Пермь

телебашня

Новая пермская телебашня, высотой 275 метров, украсит Пермь в новогодние праздники. Начиная с 29 декабря она будет подсвечиваться каждый вечер (с 17:00 до 24:00). Кроме того, в предпраздничные дни и новогодние каникулы в течение 10 минут в начале каждого часа (18:00-18:10, 19:00-19:10, 20:00-20:10 и т.д.) на телебашне будет проходить световое шоу с динамическими эффектами, сообщили в пресс-службе пермского филиала РТРС. 

Расписание включения подсветки телебашни в праздничные и предпраздничные дни:
29 и 30 декабря с 17:00 до 00:30;
31 декабря с 17:00 до 02:30 часов;
1 января с 17:00 до 24:00 часов;
2, 3, 4, 5, 6 января с 17:00 до 00:30 часов;
7 января с 17:00 до 02:30 часов;
8 января с 17:00 до 00:30 часов.

Метки: в Перми, Анонс, Общество

Опубликовано: 28.12.2018 в 15:55 в рубрике - Новости T7-inform

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