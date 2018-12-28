В ДТП на Восточном обходе Перми погиб водитель

(источник: ЧП ДТП Пермь/vk.com)

На Восточном обходе Перми очередное серьезное ДТП. Рано утром там столкнулись Hyundai Accent и «Газель». 55-летний водитель легковушки скончался на месте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, по предварительной информации водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, накануне на Восточном обходе столкнулись три автомобиля. В результате пострадали пять человек, движение было практически парализовано.