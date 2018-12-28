В ДТП на Восточном обходе Перми погиб водитель
(источник: ЧП ДТП Пермь/vk.com)
На Восточном обходе Перми очередное серьезное ДТП. Рано утром там столкнулись Hyundai Accent и «Газель». 55-летний водитель легковушки скончался на месте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, по предварительной информации водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Напомним, накануне на Восточном обходе столкнулись три автомобиля. В результате пострадали пять человек, движение было практически парализовано.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Сидеть дома, дарить подарки, смотреть телевизор: как пермяки планируют встретить Новый год
Пермского «Щелкунчика» в канун Нового года покажут в интернете
Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым
«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусора
Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске
Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике
Цифровизация Пермского края завершена
В Перми пытались взломать банкомат
Добавить комментарий: