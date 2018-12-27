«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний

Управляющие компании проводят общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах по изменению перечня работ за содержание и ремонт общедомового имущества. Это связано с так называемой «мусорной» реформой. С 1 января 2019 года заниматься сбором, своевременным вывозом и безопасной утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) будет единый региональный оператор - ПКГУП «Теплоэнерго». Ранее плата за вывоз ТКО вносилась в строку «содержание жилья», а средства переводились управляющим компаниям. С учетом того, что с 1 января жители будут оплачивать вывоз мусора региональному оператору, некоторые управляющие компании идут на уловки, чтобы не терять эти деньги.



Например, в Березниках управляющие компании в повестке собраний жильцов ставят вопрос с достаточно "мутной" формулировкой - о «направлении денежных средств по обеспечению вывоза бытовых отходов, входящих в состав платы за содержание жилья, на установку и содержание контейнерных площадок», сообщает портал bb59.ru. Юридически, управляющие организации имеют такое право - содержание контейнерных площадок остается в их компетенции. Однако, если большинство жильцов проголосует за принятие этого решения без корректировки суммы, то фактически они будут платить за вывоз мусора дважды - и региональному оператору и управляющей компании.

- «Жители домов должны либо исключить эту плату, либо утвердить ее в сторону уменьшения, поскольку обслуживание контейнерных площадок не требует больших материальных затрат. Данная ситуация находится на особом контроле прокуратуры города», – пояснил порталу bb59.ru помощник прокурора г. Березники Денис Кондрашин.

В Региональной службе по тарифам нам сообщили, что плата за содержание контейнерных площадок устанавливается решением общего собрания собственников жилья. Жильцы вправе требовать у управляющей компании экономического обоснования расходов. В случае, если расходы кажутся завышенными, собственники жилья могут обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора.

Напоминаем, что тариф регионального оператора за сбор и вывоз ТКО начнет действовать с 1 января 2019 года, а первые «платежки» жители получат в феврале будущего года. Ежемесячная плата для жителей будет определяться, исходя из нормативов накопления мусора, утвержденного Региональной службой по тарифам. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив – 224 кг на одного проживающего в год. Таким образом при площади квартиры в 50 кв. метров сумма ежемесячного платежа составит около 169 рублей. В частном секторе ежемесячный платеж с одного проживающего составит около 71,6 рублей. Более подробную информацию можно узнать на сайте Региональной службы по тарифам.