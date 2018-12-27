Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

В Перми задержан подозреваемый в убийстве 28-летней Елены Жигало, пропавшей две недели назад. Им оказался ее 29-летний супруг. По данным следствия, женщина проживала вместе с мужем в квартире многоквартирного дома по улице Уссурийской и с 12 декабря 2018 года перестала выходить на связь со своими родственниками и знакомыми. Супруг Елены сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, и о ее местонахождении ему неизвестно. В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий тело пропавшей с телесными повреждениями было обнаружено в багажнике арендованного мужчиной автомобиля на одной из автомобильных стоянок в Дзержинском районе краевого центра. По предварительным данным, в один из дней первой половины декабря в квартире, где проживали супруги, между ними на почве ревности произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась. После этого подозреваемый предпринял меры к уничтожению следов совершенного преступления и сокрытию тела. У погибшей остались двое детей от первого брака.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления: проводятся осмотры квартиры и автомобиля, назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.