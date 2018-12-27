Цифровизация Пермского края завершена

В Прикамье окончена цифровизация региона. Как сообщили в РТРС, федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», на территории Пермского края завершена. Напомним, 24 декабря были запущены последние передатчики второго мультиплекса в шести населенных пунктах региона. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,97% жителей Пермского края.

Начиная с 2009 года, РТРС модернизировала для приема «цифры» и заново построила в Пермском крае 55 объектов вещания. Суммарная высота телевизионных башен превышает 4 тыс. метров. До прихода «цифры» жители большинства населенных пунктов Прикамья могли принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.

Кроме этого, с 2017 года на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» телезрителям доступны региональные программы «Вести-Пермь».

С 3 июня 2019 года Пермский край полностью переходит на цифровые технологии – аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования, отметили в РТРС. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше о цифровом телевидении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20 2. Звонок по России бесплатный.