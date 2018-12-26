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«Пора менять подход». В мэрии Перми продлили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

площадь у Театра-Театра

В администрации Перми изменили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Движение ряда трамваев и троллейбусов будет продлено до полуночи. После полуночи выйдут на линию и автобусы. Таким образом, городской общественный транспорт будет работать без перерывов.

- Мы говорим о доступности и безопасности общественного транспорта, планируя изменения в сфере на ближайшие годы, но я считаю, что департамент дорог и транспорта может уже сейчас менять подход к пассажирским перевозкам. Традиционно существовал временной разрыв, когда 31 декабря ближе к вечеру транспорт переставал ходить, движение возобновлялось уже ночью. Для жителей, желающих приехать на эспланаду, чтобы посмотреть первый фейерверк в 12 ночи, это во многом было неудобно. Начинаем исправлять ситуацию с муниципального транспорта. Работа основных маршрутов трамваев и троллейбусов будет продлена, после фейерверка горожане смогут воспользоваться и автобусами, - сказал глава города Дмитрий Самойлов.

Напомним, ранее в департамента дорог и транспорта Перми сообщили, что 31 декабря общественный транспорт приостановит отправление с конечных остановок после 22:00. Работа транспорта должна была возобновиться в 01:00 и продолжиться до 04:00.

Как сообщили в администрации Перми, на линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута. В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловская, Екатерининская и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «микрорайон «Висим – станция «Пермь-II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Опубликовано: 26.12.2018 в 14:28 в рубрике - Новости T7-inform

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