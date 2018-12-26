Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

26 декабря на территории Российской Федерации проходит информационная акция «Узнай о своих долгах», которую проводит федеральная служба судебных приставов. Сегодня должникам предоставляется возможность расплатиться с имеющимися задолженностями, для этого региональным управлением организована работа мобильных пунктов в международном аэропорту «Пермь», на городском железнодорожном вокзале ст. Пермь-2 и на автовокзале «Центральный». Кроме того, во всех районах города Перми и в каждом муниципальном образовании Пермского края проходят промоакции в продуктовых магазинах, на елочных базарах, в районах рыночных комплексов и на других торговых площадках.

Для того чтобы получить информацию о долгах, достаточно зайти на официальный сайт УФССП России по Пермскому краю и воспользоваться разделом «Узнай о долгах», внести туда фамилию и имя человека, название предприятия либо номер исполнительного производства. В случае наличия возбужденных исполнительных производств система оповестит гражданина о нем, а также выдаст контактные данные судебного пристава.