Братья-мошенники из Кудымкара совершили 11 преступлений

В Кудымкаре суд признал двух ранее судимых братьев виновными в совершении 11 преступлений. В период с 2012 по 2014 годы они размещали объявления о продаже несуществующих товаров (снегоходов, квадроциклов, автозапчастей) по цене значительно ниже реальной стоимости. Впоследствии братья получали у граждан денежные средства в качестве оплаты либо предоплаты товара на платежную карту, зарегистрированную на подставное лицо, и обращали денежные средства в свою пользу без предоставления товара покупателям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Общий размер причиненного ущерба составил более 400 тыс. рублей. Обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил руководителя группы к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 115 тыс. рублей, второго участника - к 10 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 95 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда по результатам рассмотрения жалоб стороны защиты приговор оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу.