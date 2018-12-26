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Братья-мошенники из Кудымкара совершили 11 преступлений
В Кудымкаре суд признал двух ранее судимых братьев виновными в совершении 11 преступлений. В период с 2012 по 2014 годы они размещали объявления о продаже несуществующих товаров (снегоходов, квадроциклов, автозапчастей) по цене значительно ниже реальной стоимости. Впоследствии братья получали у граждан денежные средства в качестве оплаты либо предоплаты товара на платежную карту, зарегистрированную на подставное лицо, и обращали денежные средства в свою пользу без предоставления товара покупателям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Общий размер причиненного ущерба составил более 400 тыс. рублей. Обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил руководителя группы к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 115 тыс. рублей, второго участника - к 10 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 95 тыс. рублей.
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда по результатам рассмотрения жалоб стороны защиты приговор оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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