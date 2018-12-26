До конца года в Прикамье из аварийного жилья расселят 650 семей
В 2018 году в Пермском крае из аварийного жилья будет расселено 649 семей. Об этом заявили в министерство архитектуры и строительства Пермского края. На ликвидацию аварийного жилья было направлено 824,6 млн рублей: 477 млн рублей - региональный бюджет, 345,6 млн рублей – бюджеты муниципальных образований. Всего планируется расселить 75 многоквартирных домов общей площадью 20,8 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 декабря все закупочные процедуры по приобретению жилья в собственность муниципалитетов, участвующих в программе в 2018 году, проведены. Более 15 тыс. кв. м аварийного жилья уже расселено, по оставшимся идет оформление документов. До конца года все мероприятия будут завершены, сообщили в министерстве.
С 2019 года правительство России планирует возобновление финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья за счет средств федерального бюджета, что позволит значительно увеличить объемы расселения аварийных домов. В 2019-2021 годах из краевого бюджета на реализацию программы планируется направить 2,969 млрд рублей. Это почти по 1 млрд рублей ежегодно.
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