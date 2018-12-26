В Березниках 50 жилых домов остались без отопления

В Березниках более 50 многоквартирных жилых домов остались без отопления. Коммунальная авария случилась накануне вечером - произошло сразу несколько порывов трубопроводов. По предварительной информации это случилось из-за резкого скачка давления. Как нам сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, в течение ночи 5 аварийных бригад проводили ремонтные работы. На данный момент в большинство домов тепло вернулось. Без отопления пока остаются 2 жилых дома - их подключат в течение ближайших часов.