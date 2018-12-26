Пьяных пермяков в ледовый городок на эспланаде не пустят

В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности. Весь периметр ледового городка на эспланаде будет огорожен. В Новогоднюю ночь в городке будет организовано восемь входных групп, оснащенных стационарными металлодетекторами, в обычные дни – пять. Охрану общественного порядка в ночь с 31 декабря на 1 января в городке будут осуществлять сотрудники полиции и частной охранной организации, сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми.



Кроме того, традиционно утверждены правила посещения ледового городка, которые запрещают пронос алкогольной продукции, вход в нетрезвом состоянии, курение, вход с домашними животными. Категорически запрещен пронос всех видов оружия и специальных средств, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, напитков в стеклянной таре.

В Новогоднюю ночь на центральном городском мероприятии будет организовано дежурство двух бригад скорой помощи, группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения, во время праздничного фейерверка – пожарных.

Гостям ледового городка с маленькими детьми специалисты напоминают о необходимости положить во внутренний карман куртки ребенка записку с контактными данными родителей.