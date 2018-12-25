В Перми вынесли приговор хулиганам, избившим битами байкеров

В Перми вынесли приговор хулиганам, избившим битами байкера и его подругу. Происшествие случилось в июле прошлого года на улице Сибирской. Дорожный конфликт был снят на видеорегистратор. Это видео и стало главной уликой по делу. На кадрах видно, что мотоциклиста бил водитель белого кадиллака. Его пассажир, мужчина взрослее и крупнее своего 23-летнего товарища, с битой напал на девушку, которая ехала на заднем сиденье байка. Обвиняемые признались, что решили проучить молодого человека за то, что тот сделал им замечание. А тот, в свою очередь, пытался объяснить мужчинам, что на дороге необходимо соблюдать правила дорожного движения.

После инцидента нападавших долго искали. Они сразу же уехали в другой регион, но все же их нашли. В итоге суд приговорил двоих хулиганов к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.