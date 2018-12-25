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По факту отравления газом жителей многоквартирного дома в Чусовом возбуждено уголовное дело

отравление газом в Чусовом

По факту отравления газом жителей многоквартирного дома в Чусовом возбуждено уголовное дело. Чусовская городская прокуратура  организовала проведение проверки по факту отравления угарным газом граждан, проживающих в доме по ул. Высотная, 13. Основанием для этого послужила информация лечебного учреждения, в которое были доставлены 5 граждан с признаками острого токсичного патологического состояния. При этом одна из пострадавших скончалась, предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что причиной утечки токсичного газа являлась неисправность систем вентиляции и дымоудаления. Согласно Реестра лицензий Пермского края многоквартирный дом по ул. Высотная, 13, в г. Чусовой, находится в управлении МУП «Гортеплоэнерго», должностными лицами которой в нарушение требований жилищного законодательства не приняты меры к надлежащему содержанию комплекса вентиляционного оборудования. Бездействие должностных лиц обслуживающей организации повлекло причинение вреда здоровью жильцам многоквартирного дома, и смерть одной из потерпевших, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Материал проверки был направлен в правоохранительные органы с требованием уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход расследования находится на контроле Чусовской городской прокуратуры Пермского края.

Метки: в Пермском крае, Преступления, Происшествия, Общество

Опубликовано: 25.12.2018 в 16:11 в рубрике - Новости T7-inform

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