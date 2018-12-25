Почем нынче Дед Мороз?

В преддверии Нового Года эксперты "Авито" узнали, во сколько в среднем обойдется позвать Деда Мороза на домашний праздник. Дороже всего данная услуга стоит в Москве (2272 рубля) и Санкт-Петербурге (1 892 рубля), а доступнее всего в Тольятти (913 рублей) и Ижевске (979 рублей). В Перми пригласить главного зимнего волшебника к себе домой можно за 1 156 рублей. По сравнению с прошлым годом вызов Деда Мороза в краевой столице подорожал на 6%.