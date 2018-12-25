(фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю)

В Перми полицейский спас мужчину от суицида. Наряду ППС поступило сообщение о том, что в одной из квартир Свердловского района происходит ссора. Для проверки информации на место происшествия прибыл экипаж в составе которого находился младший лейтенант полиции Александр Шардин. Дверь открыла девушка и объяснила, что на балконе находится сожитель ее подруги и угрожает покончить жизнь самоубийством из-за случившихся между ними разногласий.

Офицер немедленно проследовал в квартиру. Увидев полицейского, гражданин предупредил, чтобы к нему не приближались, иначе он спрыгнет с пятого этажа. Мужчина держался руками за решетчатое обрамление балкона со стороны улицы. На нем было надето лишь домашнее трико.

Почти три часа офицер убеждал продрогшего пермяка не сводить счеты с жизнью. Тот держался за прутья из последних сил. Мгновение – он сорвался и повис, вцепившись руками за основание балкона.

- Я мгновенно выбил окно застекленного балкона и наклонился к нему. В этот момент одна его рука соскользнула, и я едва успел ухватить его за вторую. Крикнул коллегам и спасателям, которые все это время ждали в коридоре, что нужна помощь. Вместе мы его вытащили, - рассказал инспектор ППСП Управления МВД России по г. Перми Александр Шардин.

Врачи диагностировали сильное переохлаждение и увезли пациента в стационар. Придя в себя, мужчина первым делом пожал руку полицейскому и поблагодарил. Желание жить к нему вернулось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.