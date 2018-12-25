Прямой эфир главы Перми на канале «Россия 24» состоится 27 декабря
В связи с прямой трансляцией заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации на телеканале «Россия 24», прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова перенесен на 27 декабря, начало в 19:10.
Напоминаем, что в рамках прямого эфира глава города подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Жители смогут обратиться к главе Перми и задать свои вопросы по телефону 210-60-00.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Почем нынче Дед Мороз?
В Перми полицейский спас мужчину от суицида
Бассейн в Закамске откроют в начале 2019 года
На «Новогоднем маршруте» заработают зоны обогрева
«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3 после пожара
В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта
В Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатацию
Пермская прокуратура проведет «прямую линию» по профилактике бытового насилия и незаконному обороту алкоголя
СК России: родственникам погибших на шахте в Соликамске выданы разрешения на захоронение
С виновников ДТП с электротранспортом взыскали 200 тысяч рублей
Добавить комментарий: