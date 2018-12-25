Прямой эфир главы Перми на канале «Россия 24» состоится 27 декабря

В связи с прямой трансляцией заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации на телеканале «Россия 24», прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова перенесен на 27 декабря, начало в 19:10.

Напоминаем, что в рамках прямого эфира глава города подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Жители смогут обратиться к главе Перми и задать свои вопросы по телефону 210-60-00.