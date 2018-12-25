Бассейн в Закамске откроют в начале 2019 года

(фото: Виталий Кокшаров/gorodperm.ru)

Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна по улице Сысольская, 10/5. Открыть объект планируется уже в начале следующего года.

Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи кв. метров. В нем размещены плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши бассейна составляет 25 на 11 метров.

Работа бассейна планируется без выходных, по семидневному расписанию с 07:00 до 23:00. Также будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в группы отделения «Плавание» спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании результатов сдачи контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.

В свободное время от занятий тренировочных групп планируется оказание дополнительных услуг для населения. Желающим посетить бассейн будут предложены разовые и абонементные визиты, обучение детей и взрослых плаванию, аквафитнес. О начале записи в платные группы также будет объявлено на сайте спортивной школы.

В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения.

Добавим, что кроме объекта в Кировском районе, к открытию готовится также бассейн в Дзержинском районе, на улице Транспортная,7. Кроме того, уже определены места строительства двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в микрорайоне Вышка-2 и на Парковом.

