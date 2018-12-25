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На «Новогоднем маршруте» заработают зоны обогрева

Соборная площадь

В Перми на «Новогоднем маршруте» заработают зоны обогрева. Как сообщили в городской администрации, они будут доступны с 30 декабря. Департамент культуры и молодежной политики провел переговоры с представителями бизнеса и достиг договоренности по созданию на базе ряда учреждений зон обогрева для пермяков и гостей города, гуляющих по «Новогоднему маршруту». В число таких мест вошли шесть организаций, где любой желающий сможет согреться, зайти в туалет, родителям будет предоставлена возможность напоить детей до 14 лет бесплатным чаем. Такой формат будет использован в нашем городе впервые и станет экспериментом, как для его организаторов, так и для бизнеса, который поддержал инициативу городских властей, сообщили в мэрии.

"Зоны обогрева": кафе «Марья» (улица Ленина, 70б), фестивальный дом на эспланаде, кафе «Софья» (улица Борчанинова,5а), кафе «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в), «Пирожковая» (улица Куйбышева, 31), гастропаб «Freshmix» (Комсомольский проспект,7). Эти зоны будут обозначены специальными стикерами и указателями.

указатели

стикер

 

Планируется, что в таком формате заведения будут работать до 14 января. При этом организаторы обращают внимание, что необходимо соблюдать правила пребывания и поведения, действующие в заведениях.

Напомним, что «Новогодний маршрут» начинается с площади у Театра-Театра, где с 30 декабря начнет работу ледовый городок, и заканчивается Театральным сквером.

 
Метки: в Перми, Общество, Анонс

Опубликовано: 25.12.2018 в 10:25 в рубрике - Новости T7-inform

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