В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта

31 декабря в Перми общественный транспорт приостановит отправление с конечных остановок после 22:00. Работа транспорта возобновится в 01:00 и продолжится до 04:00, сообщили в департаменте дорог и транспорта г. Перми. Таким образом, пермяки, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут доехать домой на общественном транспорте, который будет курсировать 1 января с 01:00 до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута.

В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт будет идти через улицы Крисанова, Петропавловская, Екатерининская и Попова, а также Борчанинова и Луначарского. Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «микрорайон «Висим – станция «Пермь-II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

Напомним, парковка автомобилей вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена.