В Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатацию
(фото: perm.cian.ru)
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела итоговую проверку долгостроя на ул.Камской, 9 в городе Чайковский и выдала итоговое заключение о соответствии объекта всем строительным нормам и требованиям. Как сообщили в министерстве строительства и архитектура Пермского края, положительное заключение проверки является основанием для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время в свои квартиры смогут заселиться 72 семьи.
Как пояснили в краевом минстрое, строительство секций девятиэтажного дома на ул.Камской, 9 в Чайковском началось в 2013 году. Сдача дома планировалась в 3 квартале 2016 года. Застройщиком объекта является компания «РСУ-6». Эта же компания возводила дома на ул.Сиреневом бульваре, 3 и 5, по которым неоднократно сдвигала сроки сдачи. Оба недостроя были введены в эксплуатацию в течение 2018 года.
За полтора года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов - это порядка 103 тыс. кв.м. жилья. В общей сложности получили свои квартиры 1150 семей – бывших обманутых дольщиков.
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