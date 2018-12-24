В Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатацию

(фото: perm.cian.ru)

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела итоговую проверку долгостроя на ул.Камской, 9 в городе Чайковский и выдала итоговое заключение о соответствии объекта всем строительным нормам и требованиям. Как сообщили в министерстве строительства и архитектура Пермского края, положительное заключение проверки является основанием для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время в свои квартиры смогут заселиться 72 семьи.

Как пояснили в краевом минстрое, строительство секций девятиэтажного дома на ул.Камской, 9 в Чайковском началось в 2013 году. Сдача дома планировалась в 3 квартале 2016 года. Застройщиком объекта является компания «РСУ-6». Эта же компания возводила дома на ул.Сиреневом бульваре, 3 и 5, по которым неоднократно сдвигала сроки сдачи. Оба недостроя были введены в эксплуатацию в течение 2018 года.

За полтора года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов - это порядка 103 тыс. кв.м. жилья. В общей сложности получили свои квартиры 1150 семей – бывших обманутых дольщиков.