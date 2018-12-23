В «Уралкалии» назвали возможную причину пожара в шахте в Соликамске

Возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края, вероятнее всего, связано со строительными работами, заявил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров.

"О предварительных причинах ЧП сейчас говорить трудно, этим будет заниматься специально организованная комиссия. Полагаю, что как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах. Вероятнее всего, это возгорание связано – и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, - оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно...Вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям", - сказал Андрей Сидоров в эфире телеканала "Россия 24"

Напомним, в субботу, 22 декабря, около 10 утра произошло возгорание на строящемся стволе рудника СКРУ-3 в Соликамске. В момент возникновения пожара рабочие находились на отметке в 363 метра, где выполняли работы по бетонированию строящегося ствола. Под землей находились 17 человек. Восьмерых благополучно эвакуировали. Они не пострадали, их жизням ничего не угрожает. Связь с девятью остальными была утеряна сразу после возгорания. Спасатели предприняли уже пять попыток найти и вывести на поверхность застрявших горняков. Однако спуститься ниже 340 метров из-за высокой температуры они не смогли. В настоящее время горноспасатели проводят шестую попытку добраться до заблокированных людей.