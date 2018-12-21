На Чусовском мосту ограничили движение

При проезде по мосту через р. Чусовая временно организовано реверсивное движение транспортных средств по одной полосе. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, ограничение введено в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через р. Чусовая. В настоящее время ООО «ПКК» совместно с генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» выполняются мероприятия по восстановлению работоспособности деформационного шва и обеспечению безопасности дорожного движения.