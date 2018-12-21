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← В Прикамье осужденные «прогуляли» деньги на проезд до колонии-поселения

На Чусовском мосту ограничили движение

мост через р. Чусовая

При проезде по мосту через р. Чусовая временно организовано реверсивное движение транспортных средств по одной полосе. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, ограничение введено в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через р. Чусовая. В настоящее время ООО «ПКК» совместно с генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» выполняются мероприятия по восстановлению работоспособности деформационного шва и обеспечению безопасности дорожного движения.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.12.2018 в 13:21 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье осужденные «прогуляли» деньги на проезд до колонии-поселения

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