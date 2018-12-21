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С 1 января в Прикамье подорожает газ для населения
Региональная служба по тарифам опубликовала тарифы на газ для населения с 1 января 2019 года. Цена газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды, вырастет на 1,8% - с 5,71 до 5,81 руб. за 1 кубометр. Цена на газ, используемый для отопления, увеличится на 1,7% - с 4,83 до 4,91 руб.
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