В Прикамье осужденные «прогуляли» деньги на проезд до колонии-поселения
В Прикамье пятеро осужденных потратили на личные нужды деньги, которые были выданы им для оплаты проезда к месту отбывания наказания. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, мужчины должны были самостоятельно прибыть в колонию-поселение. Однако денежные средства они «прогуляли» и не явились в исправительное учреждение в установленный срок.
В последующем осужденные были направлены к месту отбывания наказания под конвоем.
По данному факту прокуратурой были направлены исковые заявления в мировой суд о взыскании с осужденных выданных им для оплаты проезда денежных средств. Мировым судьей данные иски удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
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