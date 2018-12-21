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В Прикамье осужденные «прогуляли» деньги на проезд до колонии-поселения

колония

В Прикамье пятеро осужденных потратили на личные нужды деньги, которые были выданы им для оплаты проезда к месту отбывания наказания. Как сообщили в прокуратуре Пермского края, мужчины должны были самостоятельно прибыть в колонию-поселение. Однако денежные средства они «прогуляли» и не явились в исправительное учреждение в установленный срок.

В последующем осужденные были направлены к месту отбывания наказания под конвоем.

По данному факту прокуратурой были направлены исковые заявления в мировой суд о взыскании с осужденных выданных им для оплаты проезда денежных средств. Мировым судьей данные иски удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Общество

Опубликовано: 21.12.2018 в 10:44 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми вынесли приговор мужчине, угрожавшему взорвать дом

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