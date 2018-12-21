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В Перми вынесли приговор мужчине, угрожавшему взорвать дом
В Перми вынесли приговор мужчине, который обвинялся в том, что совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме.30 мая 2018 года гражданин Б., находясь в квартире, позвонил в службу «112» и сделал ложное сообщение о том, что он открыл газ и взорвет весь дом. Дежурная передала это сообщение в полицию, а также всем экстренным службам реагирования. В результате умышленных преступных действий обвиняемого были отвлечены значительные силы и средства, задействованные в проведении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий актов терроризма, а также причинен материальный ущерб службам, осуществлявшим выезд на место происшествия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Орджоникидзевский районный суд приговорил подсудимого к 2 годам и 4 месяцам ограничиения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.
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