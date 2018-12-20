Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми и улетел в Екатеринбург

Сегодня днем в Перми не смог приземлиться рейс №301 авиакомпании «S7», летевший из столичного аэропорта «Домодедово». Как нам сообщили в справочной службе пермского аэропорта, из-за плохой видимости самолет пришлось отправить в Екатеринбург. Сейчас метеоусловия нормализовались, международный аэропорт «Пермь» снова работает в штатном режиме. Самолет, вынужденный улететь в Екатеринбург, возвращается в Пермь.