Самолет из Москвы не смог приземлиться в Перми и улетел в Екатеринбург
Сегодня днем в Перми не смог приземлиться рейс №301 авиакомпании «S7», летевший из столичного аэропорта «Домодедово». Как нам сообщили в справочной службе пермского аэропорта, из-за плохой видимости самолет пришлось отправить в Екатеринбург. Сейчас метеоусловия нормализовались, международный аэропорт «Пермь» снова работает в штатном режиме. Самолет, вынужденный улететь в Екатеринбург, возвращается в Пермь.
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