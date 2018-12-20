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В Перми ребенку оторвало палец самодельной петардой
В Перми 11-летний ребенок пострадал от самодельной петарды. Как нам сообщил источник в прокуратуре, накануне, в Ленинском районе, мальчик пытался дома сделать петарду и она взорвалась у него в руке, оторвав один палец. Ребенок госпитализирован и сейчас находится в больнице. По данному факту полиция и прокуратура проводят проверку.
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