Все новогодние развлечения Перми – в одной афише
На сайте администрации Перми появилась интерактивная «Афиша новогодних мероприятий». Карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы состоит из нескольких тематических разделов. Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь» – здесь горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний в праздничную ночь. Для любителей активного отдыха подготовлен раздел «Катки», где можно выбрать ближайший к дому каток. Кроме того представлены разделы «Музеи и выставки», «Спектакли и концерты», «Мастер-классы и ярмарки»,«Новогодние елки», «Ледовые городки», «Парки» - в них пермяки и гости города смогут найти развлечения и мероприятия на свой вкус. В этом году интерактивная карта мероприятий дополнена новыми разделами «Световое шоу на набережной» и «Фестивальный дом». Как сообщается на сайте мэрии Перми, новогодняя афиша будет дополняться новыми событиями.
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