«Шла по обочине и плакала»: в Прикамье сотрудники ГИБДД помогли школьнице добраться до дома
(фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю)
В Карагайском районе сотрудники ГИБДД помогли школьнице добраться до дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, госавтоинспекторы Сергей Трубинов и Юрий Сайфулин заметили девочку, которая шла по обочине дороги без сопровождения взрослых и плакала. На улице уже стемнело и находиться на проезжей части было небезопасно. Стражи порядка поинтересовались у девочки, что случилось. Успокоившись, она представилась Анной и сообщила, что задержалась после уроков и опоздала на школьный автобус, поэтому решила самостоятельно идти до дома пешком, а это 10 километров по опасному участку дороги. Полицейские отвезли 9-летнего ребенка на патрульном автомобиле. Мама девочки призналась,что очень волновалась, поскольку дочка вовремя не вернулась из школы. Родители и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за неравнодушие и помощь.
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