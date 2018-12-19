Мешают вести бизнес? Звоните в прокуратуру!

20 декабря с 10:00 до 12:00 прокуратура Пермского края проведет «горячую линию» по вопросам воспрепятствования предпринимательской деятельности, создания административных барьеров, излишней нагрузки со стороны контрольных (надзорных) органов.

На вопросы предпринимателей ответят прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Гилёва Екатерина Борисовна, прокурор отдела по надзору за процессуальной детальностью в органах следственного комитета РФ управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края Каменских Ирина Александровна. Звонки буду приниматься указанное время по телефону: 8 (342) 217-53-36.