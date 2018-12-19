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Следователь из Прикамья спел на сцене Малого театра

Малый театр

Заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела Федор Лимпинский выступил на сцене Малого театра в Москве. Там состоялся финал 1-го Всероссийского конкурса художественной самодеятельности Следственного комитета Россиию. В нем приняли участие сотрудники региональных следственных управлений со всей страны. Следователь из Прикамья выступил в номинации «Исполнение песен профессиональных авторов», исполнив песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей». По результатам конкурса Федор Лимпинский был отмечен специальным призом жюри.

Федор Лимпинский

Метки: В России, в Пермском крае

Опубликовано: 19.12.2018 в 14:56 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми будут судить мужчину, угрожавшего взорвать жилой дом

Города померялись елками: Пермь вошла в топ-20 →

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