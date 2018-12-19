← Глава краевого минздрава: «даже самая быстрая на свете скорая не смогла бы помочь»
В Перми будут судить мужчину, угрожавшего взорвать жилой дом
В Перми будут судить мужчину, который обвиняется в том, что совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме. Уголовное дело поступило в Орджоникидзевский районный суд.
Согласно предъявленному обвинению, 30 мая 2018 года гражданин Б., находясь в квартире, позвонил в службу «112» и сделал ложное сообщение о том, что он открыл газ и взорвет весь дом. Дежурная передала это сообщение в полицию, а также всем экстренным службам реагирования. В результате умышленных преступных действий обвиняемого были отвлечены значительные силы и средства, задействованные в проведении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий актов терроризма, а также причинен материальный ущерб службам, осуществлявшим выезд на место происшествия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Судебное заседание назначено на 20 декабря.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Глава краевого минздрава: «даже самая быстрая на свете скорая не смогла бы помочь»
В четырех районах Перми отключат холодную воду
В Соликамской школе с учеников брали деньги за прокат лыж
Жительница Прикамья спряталась от приставов за диваном
В Соликамске 145 домов остались без тепла
В Перми вынесли приговор подростку, напавшему на учеников школы №127
Техосмотр подорожает с 1 января
Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины в машине скорой помощи
«Остап Бендер» из Губахи обманул кассиров в столовой и службу такси
В Прикамье предприятие оштрафовали почти на миллион рублей за узбеков, распиливающих древесину
Добавить комментарий: