В четырех районах Перми отключат холодную воду

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении холодого водоснабжения 19, 21 и 22 декабря в четырех районах Перми. Это связано с проведением ремонтных работ. Без холодной воды останутся дома по адресам:

Индустриальный район:

(с 09:00 до 18:00 19 декабря)

- Советской армии, 44, 48, 52;

Орджоникидзевский район