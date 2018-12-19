В четырех районах Перми отключат холодную воду
В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении холодого водоснабжения 19, 21 и 22 декабря в четырех районах Перми. Это связано с проведением ремонтных работ. Без холодной воды останутся дома по адресам:
Индустриальный район:
(с 09:00 до 18:00 19 декабря)
- Советской армии, 44, 48, 52;Орджоникидзевский район
- Штурвальная, 1;
- Маршала толбухина, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5;
- Никитина, 18;
- Писарева, 7.
Свердловский район
(с 9:00 до 19:00 22 декабря):
- Коломенская, 3, 5, 5а, 7;
- Краснополянская, 7, 9;
- Лиственная, 2;
- Нейвинская, 10, 10а, 12, 14;
- Полазненская, 26;
- Серпуховская, 4а, 5, 7.
Дзержинский район:
(с 08:30 до 21:00 19 декабря)
- Голева, 2;
- Екатерининская, 220;
- Космонавтов, 86а;
- Крисанова, 59;
- Крылова, 1, 18, 24, 4;
- Подгорная, 38, 52;
- Пушкина, 104, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в, 129а, 135;
- Рабочая, 13.
(с 17:00 21 декабря до 19:00 22 декабря)
- Парковый, 54/1, 54/2;
- Подлесная, 43, 45, 47, 47а, 6;
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