В Соликамской школе с учеников брали деньги за прокат лыж

Прокуратура Соликамска провела проверку соблюдения законодательства об образовании в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». Было установлено, что требования законодательства об образовании, в том числе соблюдение принципа бесплатности образования, не соблюдаются. Выяснилось, что ученикам школы, не имеющим собственных лыж, необходимый инвентарь предоставлялся на школьной лыжной базе в прокат за 30 рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края. По требованию надзорного ведомства нарушения были устранены.

(фото: solikamsk.bezformata.com)