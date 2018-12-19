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В Соликамской школе с учеников брали деньги за прокат лыж
Прокуратура Соликамска провела проверку соблюдения законодательства об образовании в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». Было установлено, что требования законодательства об образовании, в том числе соблюдение принципа бесплатности образования, не соблюдаются. Выяснилось, что ученикам школы, не имеющим собственных лыж, необходимый инвентарь предоставлялся на школьной лыжной базе в прокат за 30 рублей, сообщили в прокуратуре Пермского края. По требованию надзорного ведомства нарушения были устранены.
(фото: solikamsk.bezformata.com)
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