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← В Соликамске 145 домов остались без тепла

Жительница Прикамья спряталась от приставов за диваном

судебные приставы

Жительница Прикамья пыталась спрятаться от судебных приставов за диваном. Долг женщины перед собственным ребенком составил более 300 тысяч рублей. В качестве наказания она получила 10 суток административного ареста, но и после этого мать игнорировала требования выплачивать денежные средства на содержание ребенка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Стремясь избежать сурового наказания, должница стала скрываться от приставов. Служители закона наведались в квартиру, в которой была прописана алиментщица. Родственница должницы заявила, что ее дома нет. Опрос длился более часа. Все это время разыскиваемая находилась в в узком проеме между стеной и диваном, на котором сидели судебные приставы. Не выдержав, женщина выдала себя нечаянным шорохом. Даже после обнаружения, должница отказывалась покидать свое убежище. Но, поняв, что приставы без нее никуда не уйдут, согласилась проследовать в отдел. Привлечение к уголовной ответственности - это крайняя мера воздействия на алиментщиков, поэтому если женщина осознает необходимость оказания финансовой помощи своему ребенку, она сможет избежать негативных последствий, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Общество

Опубликовано: 19.12.2018 в 10:37 в рубрике - Новости T7-inform

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