Жительница Прикамья спряталась от приставов за диваном

Жительница Прикамья пыталась спрятаться от судебных приставов за диваном. Долг женщины перед собственным ребенком составил более 300 тысяч рублей. В качестве наказания она получила 10 суток административного ареста, но и после этого мать игнорировала требования выплачивать денежные средства на содержание ребенка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Стремясь избежать сурового наказания, должница стала скрываться от приставов. Служители закона наведались в квартиру, в которой была прописана алиментщица. Родственница должницы заявила, что ее дома нет. Опрос длился более часа. Все это время разыскиваемая находилась в в узком проеме между стеной и диваном, на котором сидели судебные приставы. Не выдержав, женщина выдала себя нечаянным шорохом. Даже после обнаружения, должница отказывалась покидать свое убежище. Но, поняв, что приставы без нее никуда не уйдут, согласилась проследовать в отдел. Привлечение к уголовной ответственности - это крайняя мера воздействия на алиментщиков, поэтому если женщина осознает необходимость оказания финансовой помощи своему ребенку, она сможет избежать негативных последствий, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.